На популярном туристическом пляже в США нашли отрубленную человеческую голову

Рабочий нашел человеческую голову на популярном туристическом пляже во Флориде

Рабочий, чистивший популярный туристический пляж во Флориде, США, нашел в песке отрубленную человеческую голову. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Уточняется, что страшную находку мужчина обнаружил утром во вторник, 12 ноября. Он немедленно сообщил об этом в полицейское управление округа Майами-Дейд. Стражи правопорядка прибыли на место, накрыли голову брезентом и оцепили территорию пляжа.

Детектив полиции Арджемис Колом сообщил изданию CBS News, что его коллегам предстоит определить, принадлежали ли останки мужчине или женщине. Голову доставят в офис судебно-медицинской экспертизы для обследования.

Ранее отдыхающие на семейном пляже испанского острова Лансароте наткнулись на тело 34-летнего британского туриста. Полицейские не нашли на месте никаких следов преступления.

