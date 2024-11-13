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15:08, 13 ноября 2024Путешествия

На популярном туристическом пляже в США нашли отрубленную человеческую голову

Рабочий нашел человеческую голову на популярном туристическом пляже во Флориде
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marco Bello / Reuters

Рабочий, чистивший популярный туристический пляж во Флориде, США, нашел в песке отрубленную человеческую голову. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Уточняется, что страшную находку мужчина обнаружил утром во вторник, 12 ноября. Он немедленно сообщил об этом в полицейское управление округа Майами-Дейд. Стражи правопорядка прибыли на место, накрыли голову брезентом и оцепили территорию пляжа.

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