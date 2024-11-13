На популярном туристическом пляже в США нашли отрубленную человеческую голову

Рабочий, чистивший популярный туристический пляж во Флориде, США, нашел в песке отрубленную человеческую голову. Об этом пишет таблоид The Mirror.
Уточняется, что страшную находку мужчина обнаружил утром во вторник, 12 ноября. Он немедленно сообщил об этом в полицейское управление округа Майами-Дейд. Стражи правопорядка прибыли на место, накрыли голову брезентом и оцепили территорию пляжа.
Детектив полиции Арджемис Колом сообщил изданию CBS News, что его коллегам предстоит определить, принадлежали ли останки мужчине или женщине. Голову доставят в офис судебно-медицинской экспертизы для обследования.
Ранее отдыхающие на семейном пляже испанского острова Лансароте наткнулись на тело 34-летнего британского туриста. Полицейские не нашли на месте никаких следов преступления.