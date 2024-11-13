Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:24, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о самом быстром продвижении российских сил в Донбассе

FT: на Украине заявили о самом быстром с начала конфликта продвижении ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Донбассе быстрее, чем когда-либо с начала конфликта. О признании украинских чиновников сообщает Financial Times (FT).

«Украинские официальные лица признали, что их оборона "рушится" из-за нехватки личного состава войск», — пишет издание.

FT отмечает, что украинские войска оказались не в состоянии удерживать оборону на востоке страны, а Армия России, наоборот, продвигается наиболее быстрыми темпами, чем когда-либо с 2022 года.

Ранее стало известно, что командование отправляет на фронт дополнительный медицинский персонал, ожидая тяжелые бои в ближайшие дни и недели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Российские пилоты решили выполнить рейс на поврежденном самолете

      Планировавшего теракт на питающей российские предприятия ВПК электроподстанции арестовали

      ФСБ предотвратила теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в российском городе

      ФСБ заинтересовалась российским школьником после прочтения его канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше