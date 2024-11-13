На Украине заявили о самом быстром продвижении российских сил в Донбассе

FT: на Украине заявили о самом быстром с начала конфликта продвижении ВС России

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Донбассе быстрее, чем когда-либо с начала конфликта. О признании украинских чиновников сообщает Financial Times (FT).

«Украинские официальные лица признали, что их оборона "рушится" из-за нехватки личного состава войск», — пишет издание.

FT отмечает, что украинские войска оказались не в состоянии удерживать оборону на востоке страны, а Армия России, наоборот, продвигается наиболее быстрыми темпами, чем когда-либо с 2022 года.

Ранее стало известно, что командование отправляет на фронт дополнительный медицинский персонал, ожидая тяжелые бои в ближайшие дни и недели.