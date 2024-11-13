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11:59, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали способные завершить украинский конфликт страны

Antiwar: исход конфликта России и Украины должны определить Москва и Киев
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Только Россия и Украина способны завершить военное противостояние. Такое мнение выражается в материале издания Antiwar.

«Каким бы ни был исход конфликта между Москвой и Киевом, он должен определяться дипломатией между этими двумя сторонами», — отмечается в статье.

Западное издание также подчеркнуло, что вмешательство Соединенных Штатов в российско-украинский конфликт создало крайне напряженную ситуацию в мире. В материале также подчеркивается, что первым решением Дональда Трампа на посту президента США должен стать отказ от вмешательства страны в противостояние России и Украины.

Ранее телеканал CNN заявил о недостижимости победы Украины над Россией на условиях Киева. В материале отмечалось, что США стоит смириться с наиболее вероятным исходом противостояния.

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