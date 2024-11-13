На женской акции протеста в Грузии началась потасовка с полицией

На женской акции протеста против выборов в Тбилиси началась потасовка с полицией

В Тбилиси на женской акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии началось столкновение с полицией. Видео потасовки показало в Telegram «Sputnik Грузия».

«Ситуация накалилась после того, как полицейские помешали женщинам перекрыть дорогу и помешать движению транспорта», — говорится в публикации.

Отмечается, что пришедшие на протестное мероприятие жительницы Тбилиси представляют различные оппозиционные силы и неправительственные организации и объединены недовольством итогами парламентских выборов.

Ранее участницы акции протестов пытались проникнуть во внутренние помещения Центральной избирательной комиссии Грузии. Сотрудники правоохранительных органов помешали им, оттеснив от двора здания, а протестующие начали оскорблять силовиков.