Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 13 ноября 2024Бывший СССР

На женской акции протеста в Грузии началась потасовка с полицией

На женской акции протеста против выборов в Тбилиси началась потасовка с полицией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В Тбилиси на женской акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии началось столкновение с полицией. Видео потасовки показало в Telegram «Sputnik Грузия».

«Ситуация накалилась после того, как полицейские помешали женщинам перекрыть дорогу и помешать движению транспорта», — говорится в публикации.

Отмечается, что пришедшие на протестное мероприятие жительницы Тбилиси представляют различные оппозиционные силы и неправительственные организации и объединены недовольством итогами парламентских выборов.

Ранее участницы акции протестов пытались проникнуть во внутренние помещения Центральной избирательной комиссии Грузии. Сотрудники правоохранительных органов помешали им, оттеснив от двора здания, а протестующие начали оскорблять силовиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

      Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

      Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

      Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

      «Калашников» поставил заказчику КПМ

      Бойцы «Ахмата» обратились к раненому Аиду

      Стало известно о пострадавшем при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

      Боец «Азова» предложил «почистить генофонд» Украины

      Участникам СВО передали оленьи шкуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше