Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
13:14, 13 ноября 2024Спорт

Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала лучшие советы по сжиганию жира на животе. Об этом сообщает Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять приседания с подъемом рук, выпады с поворотами, а также берпи с касанием плеч. Для этого нужно встать ровно, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, коснуться сначала правого плеча левой рукой, затем левого плеча правой рукой, снова прыжком вернуться в упор присев, из этого положения выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Следующими станут касания стоп, скручивания, планка и «скалолаз». Для выполнения последнего нужно встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      В Москве люди оказались заблокированы в горящей ветеринарной академии

      52-летняя женщина похудела на 30 килограммов и стала бодибилдершей

      Жена экс-мэра российского города подала иск к МВД и Минфину

      На Украине неизвестные подорвали взрывчатку у здания полиции

      Жена российского миллиардера показала лицо без макияжа и фильтров

      «Исламский джихад» опубликовал новое видео с похищенным гражданином России

      Россияне привезли из Турции детскую одежду и нарвались на конфискацию

      МВД России задержало бизнесмена за аферу с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей

      Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше