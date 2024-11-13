Названы лучшие советы по сжиганию жира на животе

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала лучшие советы по сжиганию жира на животе. Об этом сообщает Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять приседания с подъемом рук, выпады с поворотами, а также берпи с касанием плеч. Для этого нужно встать ровно, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, коснуться сначала правого плеча левой рукой, затем левого плеча правой рукой, снова прыжком вернуться в упор присев, из этого положения выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Следующими станут касания стоп, скручивания, планка и «скалолаз». Для выполнения последнего нужно встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе.

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