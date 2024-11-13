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18:12, 13 ноября 2024Силовые структуры

Обладательницу самого пышного бюста России задержали за оскорбления силовиков

В Подмосковье модель Ирен Феррари разбила голову во время задержания силовиками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @dj.irenferrari

В Подмосковье сотрудники полиции задержали обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари (настоящее имя — Ирина Мацыно) по делу об оскорблении силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время задержания в жилом комплексе «Рублевское предместье» 43-летняя модель упала из машины и разбила голову. Она просила вызвать ей скорую помощь и отказывалась ехать в участок.

В отделе Феррари продержали до утра. Там на нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

По словам Феррари, ее задержали из-за видеоролика с нецензурными словами, якобы высказанными в адрес полицейских. Но модель отрицает, что делала это.

Ранее МВД России объявило в розыск модель OnlyFans Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny.

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