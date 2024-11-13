Обладательницу самого пышного бюста России задержали за оскорбления силовиков

В Подмосковье сотрудники полиции задержали обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари (настоящее имя — Ирина Мацыно) по делу об оскорблении силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, во время задержания в жилом комплексе «Рублевское предместье» 43-летняя модель упала из машины и разбила голову. Она просила вызвать ей скорую помощь и отказывалась ехать в участок.
В отделе Феррари продержали до утра. Там на нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
По словам Феррари, ее задержали из-за видеоролика с нецензурными словами, якобы высказанными в адрес полицейских. Но модель отрицает, что делала это.
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