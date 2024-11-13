Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 13 ноября 2024Экономика

В Госдуме оценили идею привязать размер пенсии к количеству детей

Депутат Бессараб: еще больше привязать пенсии к количеству детей невозможно
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сегодня пенсионное законодательство уже имеет ряд инструментов, которые позволяют связать общественное благо и родительский вклад, который вносят многодетные мамы в развитие демографической ситуации в стране, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она оценила идею привязать размер пенсии к количеству рожденных и воспитанных детей.

Ранее соответствующую идею озвучил демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков. Эксперт заявил, что размер пенсии нужно рассчитывать исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество.

Материалы по теме:
Налог на бездетность в России: могут ли ввести и для чего он нужен
Налог на бездетность в России:могут ли ввести и для чего он нужен
25 октября 2024
«Время — деньги» Программа долгосрочных сбережений поможет сохранить накопления. Как она работает?
«Время — деньги»Программа долгосрочных сбережений поможет сохранить накопления. Как она работает?
28 октября 2024

По словам Бессараб, сегодня мама, родившая троих детей и воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет возможность за счет государства выйти на пенсию на три года ранее общеустановленного возраста, а мама четырех детей — на четыре года ранее. Мама, родившая и воспитавшая пять и более детей, а также мама, родившая и воспитавшая двоих детей в условиях Крайнего Севера, имеет право уйти на пенсию в 50 лет.

Кроме того, когда мать находится в отпуске по уходу за ребенком, она получает за каждый год нестрахового периода за первого ребенка 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за второго — 3,6, а за третьего и последующих — 5,4, рассказала депутат.

«Почему этот период называется нестраховым? Потому что в этот период работодатель не выплачивает страховые взносы в нашу общую пенсионную копилку, государство компенсирует это, потому что это действительно благо воспитывать ребенка, благо в том числе общегосударственного уровня. Чтобы понимать, на сколько это значимо для государства, сегодня средняя заработная плата составляет порядка 87 тысяч рублей, на такую заработную плату гражданин может заработать где-то 4-4,5 ИПК, а мама, воспитывающая третьего ребенка, зарабатывает 5,4 балла. То есть это существенный вклад, который оценивает государство», — поделилась парламентарий.

Каждый год законодательство развивается, в том числе пенсионное, гуманизируется в отношении именно семей с детками, многодетных мамочек, но на сегодняшний день привязать больше [пенсии к количеству детей], наверное, просто не представляется возможным, пока бюджет сбалансирован. А в целом, несмотря на достаточно идеалистический взгляд эксперта, его цели и задачи совпадают с целями и задачами государства. Они просто более взвешенные физическим подходом реализованы в законодательстве

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» призвали Госдуму перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше