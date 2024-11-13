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13:40, 13 ноября 2024Силовые структуры

Первого замглавы Бронниц задержали в Подмосковье по делу о многомиллионной взятке

В Подмосковье задержали первого замглавы Бронниц по делу о взятке в 9 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Московской области задержали первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Первого замглавы подозревают в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в июле 2021 года администрация города заключила контракт на благоустройство парка в районе озера Бельское на 158 миллионов рублей. Однако после подписания документов замглавы потребовал от подрядчика пять процентов от суммы контракта. За это он обещал отсутствие проблем при выполнении и принятии работ.

В результате сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей.

Позже документы о выполнении работ были подписаны, однако их объем не соответствовал техническому заданию контракта. Согласно строительно-технической экспертизы, ущерб бюджету составил более 7,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятках.

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