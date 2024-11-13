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16:17, 13 ноября 2024Культура

Песни культовой группы выставили на продажу

Рукописные тексты легендарной группы Sex Pistols выставили на аукцион
Андрей Шеньшаков

Фото: Graham Wood / Evening Standard / Getty Images

Тексты песен легендарной группы Sex Pistols в виде рукописей фронтмена Джона Лайдона (известен под псевдонимом Джонни Роттен) выставят на аукционе RR Auctions. Об этом сообщает портал NME.

Как сообщает издание, участники аукциона смогут приобрести клочок бумаги, на котором рукой лидера коллектива записаны тексты хитов Holidays In The Sun и Submission. Лайдон написал их в 1977 году во время работы над единственным альбомом группы Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols.

Известно, что начальная стоимость лота составит 30 800 долларов (более трех миллионов рублей), а по прогнозам его максимальная цена может достичь 80 тысяч. Торги завершатся 21 ноября.

Ранее стало известно, что другая легендарная группа Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за крупную сумму.

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