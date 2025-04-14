Названа страна-лидер по количеству побывавших в космосе людей

ТАСС: Первое место по количеству побывавших в космосе людей занимают США

Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству побывавших людей в космосе. Общее число космонавтов и астронавтов называет ТАСС.

Отмечается, что за всю историю пилотируемых полетов в космосе побывал 631 человек из 43 стран мира.

«Первое место по количеству совершивших космические полеты космонавтов занимают США (369 человек), второе — СССР/ Россия (138), третье — Китай (24). Кроме того, орбитальные полеты совершили 14 представителей Японии, 13 — Германии (включая ГДР)», — говорится в сообщении.

Также в космосе побывало 11 астронавтов из Канады, 10 представителей Франции и 8 — Италии. Саудовская Аравия отправила в космос трех человек.

Мировым лидером по общему времени пребывания в космосе остается российский космонавт Олег Кононенко. В ходе пяти орбитальных миссий он пробыл на орбите 1110 суток 14 часов 58 минут 37 секунд.

В сентябре 2024 года в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции (МКС) за один полет.