РИА Новости: Депутаты ЛДПР внесут законопроект о запрете работы коллекторов в РФ

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить деятельность коллекторов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроект внесут в Госдуму

В пояснительной записке к документу уточняется, что инициативой предлагается «установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)».

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), средний долг россиянина по кредиту составляет 121 тысячу рублей. В основном по займам должны мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Они состоят в браке и имеют несовершеннолетнего ребенка.



Кроме того, мера подразумевает предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

Депутаты напомнили, что кредитные организации могут своими силами взыскивать просроченную задолженность, оставаясь в рамках правового поля.

Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам законопроект ЛДПР

Осенью 2024 года российские банки в полтора раза нарастили продажу просроченной задолженности граждан коллекторам. По их данным, чаще других допускают просрочки платежей по кредитам молодые россияне в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять займов.

В 2024 году среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — их доля выросла до 60 процентов.

Россияне жаловались на давление со стороны коллекторов

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, сейчас в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств. Это организации, которые занимаются выбиванием долгов.

520 коллекторских агентств числится в госреестре

Депутаты от ЛДПР уже предлагали запретить деятельность коллекторов. Парламентарии подчеркнули, что продолжают получать массовые жалобы россиян на коллекторов, в том числе на психологическое давление с их стороны.

Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне — во имя спокойствия наших граждан Ярослав Нилов депутат Госдумы

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов осенью начала активнее проверять деятельность коллекторских агентств. Стало известно, что приставы стали действовать жестче и серьезнее.

Против должников запретили применять угрозы и насилие

С 1 января 2024 года Минюст России запретил коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников. Ведомство обязало банки и микрофинансовые организации указывать россиянам при обзвоне, кто с ними беседует.

Годом ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает лишение свободы на 10 лет для коллекторов за применение к должнику насилия и угрозу его применения. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство.

Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов внесли в Госдуму летом 2022 года. Тогда соавтор инициативы Василий Пискарев заявил, что «наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким».