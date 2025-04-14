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01:02, 14 апреля 2025Россия

В России предложили запретить коллекторскую деятельность

Депутаты Госдумы внесут проект о запрете коллекторской деятельности в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут законопроект о запрете деятельности коллекторов в России, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в документе.

Также в рамках инициативы предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности. При этом кредитные организации смогут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года спрос на коллекторов в России увеличился в два раза в сравнении с показателем за 2023-й. Рост спроса на подобных специалистов эксперты зафиксировали и в начале 2025 года. По итогам первых трех месяцев число вакансий в области взыскания долгов увеличилось еще на 25 процентов, уточнили в рекрутинговом сервисе SuperJob.

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