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04:19, 14 апреля 2025Экономика

Раскрыта опасность нелегальной сдачи квартиры

Юрист Билялова: Неуплата налога за сдачу квартиры грозит тюрьмой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Юрист Анастасия Билялова заявила, что за сдачу квартиры без уплаты налога собственнику грозит тюрьма. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что если россиян получает доход за сдачу квартиры, не платит налог и об этом узнает Федеральная налоговая служба, то ему грозит уплата полной суммы, а также штраф за непредставление декларации и пени. Деяние было умышленным, поэтому придется также вы платить штраф в размере 40 процентов от неуплаченного налога.

«Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, грозит уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года», — предупредила она.

Ранее россияне возмутились заселением в одну квартиру 13 гастарбайтеров. Это произошло в Липецке из-за застройки частного сектора.

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