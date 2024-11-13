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23:36, 13 ноября 2024Бывший СССР

План Украины по ядерной бомбе назвали шантажом

Журналистка Панченко назвала план Зеленского по ядерной бомбе шантажом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского создать в стране ядерную бомбу представляет угрозу для всего мира. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Это шантаж! Он хочет, чтобы конфликт продолжался! Хочет продолжать красть деньги Запада!» — написала журналистка.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины заявило, что Киев может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи США. В докладе указывается, что Украина может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года.

В октябре Зеленский поставил Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО. Кроме того, глава государства напомнил о Будапештском меморандуме.

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