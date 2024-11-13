Журналистка Панченко назвала план Зеленского по ядерной бомбе шантажом

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского создать в стране ядерную бомбу представляет угрозу для всего мира. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Это шантаж! Он хочет, чтобы конфликт продолжался! Хочет продолжать красть деньги Запада!» — написала журналистка.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины заявило, что Киев может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи США. В докладе указывается, что Украина может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года.

В октябре Зеленский поставил Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО. Кроме того, глава государства напомнил о Будапештском меморандуме.