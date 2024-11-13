Популярная блогерша в прозрачном наряде встала на колени на улице

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34,5 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша снялась ночью, стоя на коленях у пешеходного перехода. Она позировала в трусах с заниженной талией и прозрачном черном комбинезоне, украшенном узором из роз. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и прикрыла лицо вуалью.

Волосы девушка уложила в гладкий пучок, а глаза подчеркнула синими тенями.

В октябре Эддисон Рэй также снялась топлес.