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09:10, 13 ноября 2024Ценности

Популярная певица разделась на пляже и показала фото фанатам

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dianavickersofficial

Популярная английская певица, автор песен и актриса Дайана Викерс разделась на пляже и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница поделилась кадрами с отдыха на Ибице. Так, на первом фото знаменитость предстала в леопардовом бикини, оформленном тонкими завязками. На втором снимке Викерс отказалась от верха купальника и повернулась к камере спиной, прикрыв руками обнаженную грудь.

«В погоне за летом», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном образе пришла на футбольный матч.

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