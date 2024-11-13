Популярная певица разделась на пляже и показала фото фанатам

Популярная английская певица, автор песен и актриса Дайана Викерс разделась на пляже и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница поделилась кадрами с отдыха на Ибице. Так, на первом фото знаменитость предстала в леопардовом бикини, оформленном тонкими завязками. На втором снимке Викерс отказалась от верха купальника и повернулась к камере спиной, прикрыв руками обнаженную грудь.

«В погоне за летом», — подписала она пост.

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