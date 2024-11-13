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12:55, 13 ноября 2024Путешествия

Пожар в элитном российском парк-отеле попал на видео

Пожар в элитном парк-отеле LES Art Resort в Подмосковье попал на видео
Алина Черненко

Пожар в элитном парк-отеле LES Art Resort в поселке Дорохово в Подмосковье попал на видео. Его публикует Telegram-канал прокуратуры Московской области.

На размещенных в сети кадрах видны охваченная огнем крыша одного из помещений и стоящая рядом пожарная машина. По предварительным данным, возгорание площадью 600 квадратных метров произошло в бане российского отеля.

Рузская городская прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия. По факту инцидента проводится проверка. Как пишет Telegram-канал Baza, персонал и постояльцев отеля эвакуировали, никто из них не пострадал.

В октябре российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле на турецком курорте Бельдиби из-за пожара. Инцидент попал на видео.

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