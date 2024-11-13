Президент Южной Кореи начал играть в гольф ради Трампа

NBC: президент Южной Кореи начал играть в гольф, чтобы расположить Трампа

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель начал играть в гольф, чтобы подготовиться ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Отмечается, что южнокорейский лидер восемь лет не занимался гольфом, однако возобновил занятия, надеясь таким образом расположить Трампа. По данным издания, Юн Сок Ель провел телефонный разговор с американским политиком на прошлой неделе, в ходе беседы они договорились о личной встрече.

В материале сообщается, что Трамп является владельцем нескольких гольф-клубов. Законодатели, бизнесмены и некоторые мировые лидеры используют его любовь к этому виду спорта, чтобы сблизиться с ним, указывает NBC.

Ранее Юн Сок Ель и Дональд Трамп обсудили предполагаемое присутствие войск КНДР в России. Южнокорейский лидер по итогам переговоров выразил намерение страны «защищать свой мир, установив идеальную позицию безопасности с новой администрацией в Вашингтоне».