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12:56, 13 ноября 2024Силовые структуры

Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

Суд примирил чеченцев и аниматоров, подравшихся в Анапе после отказа девушки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мировой судья судебного участка №3 в городе Анапа рассмотрел уголовное дело троих жителей Чечни Зелимхана Заурбекова, Руслана Халидова и Магомед-Расула Хайбулаева, подравшихся с аниматорами на российском курорте в сентябре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Молодым людям вменялись побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Подсудимые полностью возместили пострадавшим моральный вред и принесли извинения. Избитые аниматоры не возражали против прекращения дела. В итоге суд подтвердил заключение между обвиняемыми и потерпевшими мирового соглашения.

Из материалов дела следует, что в ночь на 3 сентября у кафе на Пионерском проспекте в Анапе чеченцы хотели познакомиться с девушкой, но получили отказ. За нее вступились аниматоры, и между мужчинами завязалась потасовка. Конфликт вызвал скандал. Командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов назвал аниматоров чмошниками.

В отношении чеченцев было возбуждено уголовное дело, и их заключили под стражу.

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