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15:47, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты обстоятельства смерти журналиста Зимина

Шеф-повара и ведущего Алексея Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Алексей Зимин

Алексей Зимин. Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Журналист Роман Лошманов раскрыл обстоятельства смерти своего коллеги, шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина. Его комментарий опубликовал журнал «Москвич Mag».

По словам Лошманова, Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде. Другие подробности он не привел.

О том, что Зимин ушел из жизни, стало известно 13 ноября. Ему было 52 года. Уточнялось, перед смертью шеф-повар не болел. Близкие журналиста заявили, что его уход из жизни стал для них полной неожиданностью.

Алексей Зимин родился в Дубне в 1971 году. Он был заместителем главреда журнала «Афиша», главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet, ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он также создал журнал «Афиша Еда».

В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом. Кроме того, в разные годы жизни он выпускал книги, в том числе о кулинарии.

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