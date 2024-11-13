Раскрыты обстоятельства смерти журналиста Зимина

Шеф-повара и ведущего Алексея Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде

Журналист Роман Лошманов раскрыл обстоятельства смерти своего коллеги, шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина. Его комментарий опубликовал журнал «Москвич Mag».

По словам Лошманова, Зимина нашли мертвым в отеле в Белграде. Другие подробности он не привел.

О том, что Зимин ушел из жизни, стало известно 13 ноября. Ему было 52 года. Уточнялось, перед смертью шеф-повар не болел. Близкие журналиста заявили, что его уход из жизни стал для них полной неожиданностью.

Алексей Зимин родился в Дубне в 1971 году. Он был заместителем главреда журнала «Афиша», главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet, ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он также создал журнал «Афиша Еда».

В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом. Кроме того, в разные годы жизни он выпускал книги, в том числе о кулинарии.