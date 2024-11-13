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12:16, 13 ноября 2024Мир

Решение Трампа по Пентагону стало потрясением для Вашингтона

Poliitco: назначение Трампом Хегсета главой Пентагона потрясло Вашингтон
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить телеведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета главой Пентагона потрясло Вашингтон и вызвало искреннее недоумение у лоббистов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Кто этот парень, черт возьми?», — приводит издание слова одного из представителей Военно-промышленного комплекса (ВПК) на правах анонимности. По его словам лучшим решением было бы назначить кого-нибудь с большим опытом в сфере, что стало бы «хорошим началом» для новой администрации.

Кроме того, издание приводит слова экс-сотрудника Пентагона Эрика Эдельмана. Он предположил, что для Трампа является главным критерием при назначении его «защита на телевидении».

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Афганистане и в Ираке.

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