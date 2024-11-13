Россия и Индия модернизируют «Панцирь»

Россия и Индия подписали меморандум о разработке модернизированного «Панциря»

Индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL) и российская «Рособоронэкспорт» подписали в Гоа меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба BDL, передает ТАСС.

Меморандум направлен на совместную разработку модернизированной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в интересах вооруженных сил Индии.

ЗРПК «Панцирь» разработали в середине 1990-х годов. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. ЗРПК оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей. В арсенал «Панциря-С1» входит 12 зенитных ракет 57Э6 и две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров.

В октябре Тульское Конструкторское бюро приборостроения поставило российским военным партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа 2024 года. Комплексы прошли необходимые испытания.

В сентябре в «Ростехе» сообщили, что одним из преимуществ «Панциря» можно назвать способность эффективно обнаруживать и поражать небольшие коммерческие дроны.