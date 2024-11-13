Россиян предупредили о втягивающих их в преступные схемы мошенниках

Аналитик Горбунов: на 30 процентов выросло число объявлений, вербующих дропов

В сети активизировались мошенники, которые втягивают россиян в преступные схемы с деньгами, полученными незаконным путем. Об этом предупредил интернет-аналитик Максим Горбунов, его комментарий приводят «Известия».

Эксперт рассказал, что в октябре-ноябре в соцсетях, мессенджерах и даркнете на 30 процентов выросло число объявлений, за которыми стоят мошенники, вербующие дропов. По его словам, больший интерес злоумышленники проявляют к клиентам небольших банков, в частности тех, которые входят в экосистемы маркетплейсов.

Активизацию мошеннической схемы специалист связал с изменениями принципов банков в отношении противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем.

Ранее адвокат Александр Зорин сообщил, что мошенники стали использовать номера телефонов людей, которых нет в живых, для обмана россиян. Он отметил, что аферисты стали звонить знакомым умершего человека и занимать у них деньги.

