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15:02, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о втягивающих их в преступные схемы мошенниках

Аналитик Горбунов: на 30 процентов выросло число объявлений, вербующих дропов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В сети активизировались мошенники, которые втягивают россиян в преступные схемы с деньгами, полученными незаконным путем. Об этом предупредил интернет-аналитик Максим Горбунов, его комментарий приводят «Известия».

Эксперт рассказал, что в октябре-ноябре в соцсетях, мессенджерах и даркнете на 30 процентов выросло число объявлений, за которыми стоят мошенники, вербующие дропов. По его словам, больший интерес злоумышленники проявляют к клиентам небольших банков, в частности тех, которые входят в экосистемы маркетплейсов.

Активизацию мошеннической схемы специалист связал с изменениями принципов банков в отношении противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем.

Ранее адвокат Александр Зорин сообщил, что мошенники стали использовать номера телефонов людей, которых нет в живых, для обмана россиян. Он отметил, что аферисты стали звонить знакомым умершего человека и занимать у них деньги.

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