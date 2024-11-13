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19:11, 13 ноября 2024Моя страна

Россияне массово захотели провести Новый год в трех регионах страны

«Яндекс Путешествия»: интерес к отдыху в Кировской области вырос на 204 процента
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне массово начали выбирать для отдыха в Новый год три региона страны — Кировскую область, Кабардино-Балкарию и Республику Алтай. Об этом сообщается в исследовани онлайн-сервиса «Яндекс Путешествия», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, Кировская область оказалась самым быстрорастущим регионом по популярности у отечественных путешественников — за год интерес к бронированиям объектов размещения вырос на 204 процента, а средняя стоимость ночевки в отеле составила 6,8 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказалась Кабардино-Балкария — интерес к региону вырос на 174 процента за год, а за проживание в среднем придется отдать 10,6 тысячи рублей. При этом третью позицию заняла Республика Алтай, интерес к которой вырос на 165 процентов. Переночевать в регионе можно в среднем за 12,6 тысячи рублей за ночь.

Также в списке быстро набирающих популярность регионов оказались Республика Адыгея, Карачаево-Черкессия, Карелия, Новгородская, Вологодская, Ростовская и Калужская области.

Ранее самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы назвали курорт Сочи. По данным туроператора Алеан, на Сочи приходится 55 процентов бронирований, сделанных семейными туристами на Новый год. При этом спросом пользуются объекты как на Красной Поляне, так и у моря, например, в Адлерском и Имеретинском районах.

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