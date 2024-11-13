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13:18, 13 ноября 2024Путешествия

Россияне привезли из Турции детскую одежду и нарвались на конфискацию

ФТС: россияне привезли из Стамбула 120 килограммов брендовой детской одежды
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Eric Gay / AP

Россияне привезли из Турции десятки килограммов брендовой детской одежды и нарвались на конфискацию. Подробности раскрыла Федеральная таможенная служба (ФТС).

50-летняя женщина с сыном и его девушкой прилетели в Екатеринбург из Стамбула. У туристов было пять баулов с детскими товарами: ползунками, комбинезонами, платьями разных моделей и размеров. Общий вес груза достигал 120 килограммов.

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Нарушителей задержали в «зеленом» коридоре. Сначала россияне попытались выдать себя за переселенцев, а затем стали утверждать, что одежда нужна им для личного пользования и подарков родственникам.

В конце концов пассажиры признались, что партия коммерческая. Они написали заявления о безвозмездной передаче товаров в доход государства. Одежду отправили на экспертизу. ФТС составила административный протокол о недекларировании.

В ноябре две иностранки привезли из Китая элитное французское вино и нарвались на крупный штраф. Общую стоимость нелегального товара оценили в два миллиона рублей.

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