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18:04, 13 ноября 2024Путешествия

Россияне устремились в мусульманские страны

Российские туристы устремились в Катар, Оман, Бахрейн и Саудовскую Аравию
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские туристы устремились в Катар, Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн и другие мусульманские страны. Об этом пишет портал Rata-News.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян отметил, что среди перечисленных государств по спросу лидирует Катар, поскольку располагает отельной базой, наиболее привычной отечественным путешественникам.

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«Это пляжные "пятерки" хорошего уровня с различными вариациями питания и алкоголя, в том числе с форматом "все включено"», — добавил эксперт. Более того, туда летает большое количество прямых рейсов по доступным ценам.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин побывал в Саудовской Аравии и описал поездку фразой «сначала хотели избить, а потом пригласили в ресторан». По словам россиянина, страна оказалась одним из самых гостеприимных мест, где ему приходилось бывать.

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