Россиянин избил до смерти отца и попал под следствие

В Кемеровской области арестовали россиянина, избившего до смерти отца

В Кемеровской области арестовали мужчину, избившего до смерти отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 ноября обвиняемый в доме в Новокузнецком районе поссорился с отцом. Он стал избивать потерпевшего по лицу и телу, удерживая его рукой в области шеи. Сосед, ставший свидетелем происходящего, вызвал скорую помощь и полицию. Однако спасти мужчину не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный уже дал признательные показания.

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