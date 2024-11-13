Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:09, 13 ноября 2024Путешествия

Россиянин описал отдых на «райском пляже» Германии фразой «как шпроты в консервной банке»

Алина Черненко

Фото: Andreas Rose / Getty Images

Российский путешественник побывал в Германии и заехал на курорт, расположенный в общине Тиммендорфер-Штранд, который немцы называют райским пляжем. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Немцы облюбовали этот курорт еще в XIX веке, но тогда он не был настолько развит. Сейчас же ситуация сильно поменялась. В летний период отдыхающие на этом пляже лежат как шпроты в консервной банке», — такой фразой описал отдых на популярном немецком курорте россиянин.

Автор публикации рассказал, что пляж представляет собой широкую песчаную полосу, растянувшуюся вдоль побережья на семь километров. Так как в этом месте можно не только прекрасно поплавать, но и позагорать, пляж привлекает множество местных девушек, отметил блогер.

Материалы по теме:
«Некоторые думают, что на пляже устраивают оргии» Нудисты в России: кто они и что толкает их публично обнажаться?
«Некоторые думают, что на пляже устраивают оргии»Нудисты в России: кто они и что толкает их публично обнажаться?
7 июня 2024
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

«Я обратил внимание, что по пляжу ходит много уличных торговцев, которые продают купальники. Это любопытный факт, ведь многие немки предпочитают загорать "без верха" — возможно, торговцы как раз им хотят впарить свой товар», — предположил путешественник.

Он также отметил, что на пляже есть отдельный сектор для любителей загорать без одежды, при входе в который установлен специальный знак. «Если вы стесняетесь, то можете особо не переживать — немцы привыкли к такому пляжному отдыху, так что никто ни на кого не пялится», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в крупнейшем крытом аквапарке мира в Берлине и поделился впечатлениями. По его словам, там не только «трусы можно потерять, но и пару зубов».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

      Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

      Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

      Задержание планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше