Россиянин описал отдых на «райском пляже» Германии фразой «как шпроты в консервной банке»

Российский путешественник побывал в Германии и заехал на курорт, расположенный в общине Тиммендорфер-Штранд, который немцы называют райским пляжем. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Немцы облюбовали этот курорт еще в XIX веке, но тогда он не был настолько развит. Сейчас же ситуация сильно поменялась. В летний период отдыхающие на этом пляже лежат как шпроты в консервной банке», — такой фразой описал отдых на популярном немецком курорте россиянин.

Автор публикации рассказал, что пляж представляет собой широкую песчаную полосу, растянувшуюся вдоль побережья на семь километров. Так как в этом месте можно не только прекрасно поплавать, но и позагорать, пляж привлекает множество местных девушек, отметил блогер.

«Я обратил внимание, что по пляжу ходит много уличных торговцев, которые продают купальники. Это любопытный факт, ведь многие немки предпочитают загорать "без верха" — возможно, торговцы как раз им хотят впарить свой товар», — предположил путешественник.

Он также отметил, что на пляже есть отдельный сектор для любителей загорать без одежды, при входе в который установлен специальный знак. «Если вы стесняетесь, то можете особо не переживать — немцы привыкли к такому пляжному отдыху, так что никто ни на кого не пялится», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в крупнейшем крытом аквапарке мира в Берлине и поделился впечатлениями. По его словам, там не только «трусы можно потерять, но и пару зубов».