Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Ровнополь в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Ровнополь. Отмечается, что в боях принимали участие подразделения группировки войск «Восток». Военнослужащим также удалось нанести поражение четырем украинским бригадам в районах Темировки, Новодонецкого, Зеленого Поля и Великой Новоселки.

«Потери противника составили до 150-ти военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль село Колесниковка Харьковской области. Как тогда уточнили в оборонном ведомстве, Колесниковку заняли бойцы группировки войск «Запад».