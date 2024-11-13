Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 13 ноября 2024Россия

Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт

В Госдуме решили пока не пересаживать чиновников на общественный транспорт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных авто, пишет «Парламентская газета».

Согласно предложенной инициативе, предполагалось таким образом заставить чиновников обратить более пристальное внимание на проблемы городского общественного транспорта. Однако депутаты отклонили законопроект, мотивировав тем, что сама по себе норма регулирования якобы избыточна, а изменить ситуацию с транспортом в российском регионе можно за счет компетенции чиновников и их рабочих показателей.

«Скажу честно — я лично в бытность свою депутатом ездила на общественном транспорте всего раза три и то под камерами. Но это не помешало моему региону — Омской области — войти в число 12 пилотных сразу по двум национальным проектам и запустить масштабную кампанию по обновлению подвижных составов», — заявила депутат Оксана Фадина.

При этом заместитель председателя думского Комитета по энергетике Владимир Плякин заявил изданию, что работу над инициативами, которые приблизили бы власти к проблемам народа, останавливать не планируется.

В частности, было предложено запустить подобную кампанию в нескольких пилотных регионах. Однако депутаты акцентировали внимание на том, что для этого потребуется разработать некую систему оценки, которая позволила бы выявить корреляцию между частотой поездок чиновников на общественном транспорте и состоянием транспорта.

В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин потребовал от чиновников пересесть с иностранных на отечественные автомобили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемой жертвой взрыва машины в Севастополе стал капитан Черноморского флота

      Китай привел войска в состояние боеготовности из-за действий Филиппин

      В Грузии назвали вероятную дату президентских выборов

      Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин

      Украинские мужчины стали относиться к мобилизации как к смертному приговору

      В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ

      Женщина разбогатела на 24 миллиона рублей благодаря апельсиновому соку

      43-летняя Алессандра Амбросио вышла на публику в прозрачном наряде

      Украинцы стали меньше поддерживать деньгами ВСУ

      Боксерша Хелиф прокомментировала информацию о ее принадлежности к мужскому гендеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше