Российского тракториста насмерть придавило контейнером

РЕН ТВ: в Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером

В Санкт-Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 62-летний россиянин не поставил трактор на «ручник», из-за чего транспортное средство наехало на него.

Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в центре Благовещенска автобусная остановка упала, чуть не придавив женщину.

Когда конструкция стала падать, жительница города успела отбежать на проезжую часть. Павильон на пересечении улиц Горького и Комсомольской не выдержал порыва ветра. Россиянка за помощью к медикам не обращалась.

Еще раньше в школе №3 города Суровикино Волгоградской области штукатурка с потолка рухнула на голову восьмиклассницы.