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10:14, 13 ноября 2024Россия

Российского тракториста насмерть придавило контейнером

РЕН ТВ: в Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 62-летний россиянин не поставил трактор на «ручник», из-за чего транспортное средство наехало на него.

Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в центре Благовещенска автобусная остановка упала, чуть не придавив женщину.

Когда конструкция стала падать, жительница города успела отбежать на проезжую часть. Павильон на пересечении улиц Горького и Комсомольской не выдержал порыва ветра. Россиянка за помощью к медикам не обращалась.

Еще раньше в школе №3 города Суровикино Волгоградской области штукатурка с потолка рухнула на голову восьмиклассницы.

ЖЗЛ
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