Рождение второго детеныша белухи в Приморском океанариуме попало на видео

Рождение детеныша белухи попало на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Приморского океанариума.

На размещенном ролике специалисты запечатлели появление на свет белушонка. При этом на видео заметно, что рядом с матерью плавает еще один маленький зубатый кит. «Бесценный момент рождения белушонка попал в объектив тренера!» — подписали эксперты публикацию.

Известно, что второго детеныша полярного дельфина, который родился полгода назад, назвали Леей. Уточнялось, что сотрудники океанариума ждали окончания периода адаптации, чтобы ее показать.

В октябре россиянам назвали места для наблюдения за китами. Так, одним из самых популярных мест для «китовой охоты» является Мурманская область.