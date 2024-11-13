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16:26, 13 ноября 2024Моя страна

Рождение детеныша белухи попало на видео

Рождение второго детеныша белухи в Приморском океанариуме попало на видео
Екатерина Ештокина

Рождение детеныша белухи попало на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Приморского океанариума.

На размещенном ролике специалисты запечатлели появление на свет белушонка. При этом на видео заметно, что рядом с матерью плавает еще один маленький зубатый кит. «Бесценный момент рождения белушонка попал в объектив тренера!» — подписали эксперты публикацию.

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Известно, что второго детеныша полярного дельфина, который родился полгода назад, назвали Леей. Уточнялось, что сотрудники океанариума ждали окончания периода адаптации, чтобы ее показать.

В октябре россиянам назвали места для наблюдения за китами. Так, одним из самых популярных мест для «китовой охоты» является Мурманская область.

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