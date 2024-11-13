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16:06, 13 ноября 2024Моя страна

В Приморском океанариуме родился детеныш белухи

В Приморском океанариуме родился второй детеныш белухи
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Приморском океанариуме родился детеныш белухи. Об этом сообщает Telegram-канал российского учреждения.

Второго детеныша полярного дельфина назвали Леей. Девочка появилась на свет полгода назад. Сотрудники океанариума ждали окончания периода адаптации, чтобы ее показать. По их словам, она очень активная и контактная. Много времени проводит со своей сестрой Калиной.

Рождение белухи — редкое явление для океанариумов. «Всего три случая зафиксировано в России, и первые два — в нашем дельфинарии. Мама двух белух — 17-летняя Джессика», — рассказали сотрудники учреждения.

Ранее сообщалось, что грациозный вальс двух белух попал на видео.

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