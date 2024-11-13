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13:57, 13 ноября 2024Спорт

Семак ответил на критику Дзюбы

Тренер «Зенита» Семак заявил, что вопросов к футболисту Дзюбе у него нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Семак

Сергей Семак . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на критику в адрес нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвал ситуацию, при которой футболисты обижаются из-за недостатка игрового времени, типичной. Он заявил, что вопросов к Дзюбе у него нет. «Переживем, для всех хорошим не будешь», — подытожил тренер.

Ранее Дзюба заявил, что не уважает Семака, так что он не заслуживает рукопожатия. По его мнению, тренер неоправданно плохо относился к нему.

В 2023 году после матча Российской премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Локомотивом», за который на тот момент выступал Дзюба, Семак направился к футболисту, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. В составе команды он четыре раза стал чемпионом России.

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