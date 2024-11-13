Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 13 ноября 2024Силовые структуры

Следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте первого замглавы Бронниц

СК намерен ходатайствовать об аресте первого замглавы Бронниц по делу о взятке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Заседание назначено на 14 ноября.

Первого замглавы подозревают в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в июле 2021 года администрация города заключила контракт на благоустройство парка в районе озера Бельское на 158 миллионов рублей. Однако после подписания документов замглавы потребовал от подрядчика пять процентов от суммы контракта. За это он обещал отсутствие проблем при выполнении и принятии работ.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыт размер взятки по делу замглавы подмосковного города
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      В России подорожала селедка под шубой

      ВС России нанесли комбинированные удары по военным объектам в Киеве

      Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

      Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

      Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше