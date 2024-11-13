Следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте первого замглавы Бронниц

СК намерен ходатайствовать об аресте первого замглавы Бронниц по делу о взятке

Следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Заседание назначено на 14 ноября.

Первого замглавы подозревают в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в июле 2021 года администрация города заключила контракт на благоустройство парка в районе озера Бельское на 158 миллионов рублей. Однако после подписания документов замглавы потребовал от подрядчика пять процентов от суммы контракта. За это он обещал отсутствие проблем при выполнении и принятии работ.