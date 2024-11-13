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14:11, 13 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыт размер взятки по делу замглавы подмосковного города

СК: взятка по делу первого замглавы Бронниц составила не менее 9 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте первого замглавы Бронниц

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи подозревают первого заместителя главы администрации подмосковного города Бронницы в получении взятки на сумму не менее девяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.
 
По данным ведомства, чиновник получил откат в пять процентов от стоимости муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка у озера Бельское в размере 158 миллионов рублей.

В июле 2021 года администрация Бронниц заключила контракт с производственно-технической компанией в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», после чего подозреваемый потребовал взятку от представителя подрядчика, обещая не создавать проблем с реализацией проекта.

Вместе с тем объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию к муниципальному контракту, в результате чего бюджет администрации Бронницы понес ущерб на сумму 7,4 миллиона рублей.
 
В настоящее время следователи допрашивают задержанного замглавы города, после чего будет решен вопрос о его аресте.

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