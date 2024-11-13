Раскрыт размер взятки по делу замглавы подмосковного города

СК: взятка по делу первого замглавы Бронниц составила не менее 9 млн руб

Следователи подозревают первого заместителя главы администрации подмосковного города Бронницы в получении взятки на сумму не менее девяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.



По данным ведомства, чиновник получил откат в пять процентов от стоимости муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка у озера Бельское в размере 158 миллионов рублей.

В июле 2021 года администрация Бронниц заключила контракт с производственно-технической компанией в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», после чего подозреваемый потребовал взятку от представителя подрядчика, обещая не создавать проблем с реализацией проекта.

Вместе с тем объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию к муниципальному контракту, в результате чего бюджет администрации Бронницы понес ущерб на сумму 7,4 миллиона рублей.



В настоящее время следователи допрашивают задержанного замглавы города, после чего будет решен вопрос о его аресте.