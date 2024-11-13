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17:48, 13 ноября 2024Культура

Стала известна новая возлюбленная бросившей жену звезды Marvel

Подруга бывшей жены Хью Джекмана подтвердила, что у актера новый роман
Андрей Шеньшаков
Саттон Фостер и Хью Джекман

Саттон Фостер и Хью Джекман. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Звезда «Дэдпула и Росомахи» Хью Джекман, который расстался с женой после 27 лет брака, вступил в новые отношения. Об этом сообщает портал Just Jared со ссылкой на подругу экс-супруги актера.

Как стало известно, роман Хью Джекмана и Саттон Фостер начался еще в 2022 году, во время совместного выступления в мюзикле «Продавец музыки». Слухи подтверждает подруга бывшей жены артиста Деборры-Ли Фернесс, телеведущая Аманда де Кадене. Она, как отмечается, рада тому, что эпопея с разводом наконец завершится.

«Это небезосновательные слухи. Моя любимая подруга Деб вот-вот засияет!» — заявила она.

Также СМИ обращает внимание на то, что сама бывшая жена артиста Деборра-Ли поставила лайк видео об их разводе из-за романа Хью с Саттон со своего личного аккаунта.

Ранее стало известно, что Джекман воссоединится с Райаном Рейнальдсом и режиссером «Дэдпула» в новом фильме.

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