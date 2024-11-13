Тест на бешенство усыпленного в США бельчонка Арахиса оказался отрицательным

Усыпленный в США бельчонок Арахис с подозрением на бешенство оказался здоров

Бельчонок Арахис, усыпленный в США, не был болен бешенством. Об этом пишет AP News.

Хозяин Арахиса Джек Лонго подобрал его семь лет назад, после того как мать бельчонка попала под машину. Позднее он создал аккаунт Арахиса в социальных сетях, на который подписались более 500 тысяч пользователей. Однако 30 октября белку и также жившего у Лонго енота Фреда изъяли сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк. Они объяснили это отсутствием специальных лицензий на содержание диких животных в неволе.

Во время изъятия Арахис укусил одного из сотрудников департамента охраны природы. Согласно законам штата Нью-Йорк, если дикое животное проявляет агрессию, его следует проверить на бешенство. Однако у животных в случае подозрения на бешенство провести тест можно лишь после того, как их усыпят, поскольку исследуется мозг. В начале недели власти штата сообщили, что результаты анализов Арахиса и Фреда оказались отрицательными.

Лонго во вторник, 12 ноября, выступил с заявлением, что отрицательные результаты теста не стали для него неожиданностью, и раскритиковал действия правительства. «Для меня это не стало большим шоком, учитывая, что я прожил с Арахисом семь с половиной лет, а с Фредом — пять месяцев. И у меня не идет пена изо рта. Я знал, что результаты теста будут отрицательными», — сказал он.

Ранее ситуацию с Арахисом прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он выразил мнение, что государству не следует вмешиваться в личные дела владельцев животных. Произошедшее с белкой также превратилось в элемент кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов.