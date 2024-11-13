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20:32, 13 ноября 2024Экономика

Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

Shot: общественники призвали закрыть в Москве вейп-шоп «Трава и бошки»
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Москвичей захотели оставить без вейп-шопа «Трава и бошки» (Trava & Boshki). Магазин с соответствующим названием призвали закрыть общественники, выяснил Telegram-канал Shot.

Речь идет об островном павильоне в торговом центре «Станколит» на улице Складочной. По мнению членов движения «Зов народа», его существование представляет угрозу для общества. Активисты сочли название торговой точки двусмысленной: «трава» и «бошки» являются распространенными сленговыми выражениями в среде наркозависимых. «Нужно проверить эту шарашкину контору, и кто вообще им дал разрешение под таким наименованием работать», — заявил глава организации Сергей Зайцев.

Общественники убеждены, что вывеска, установленная в общественном месте, способствует пропаганде запрещенных веществ в том числе и среди детей. Участники движения направили обращение председателю Следкома Александру Бастрыкину. Также к ситуации призвали подключиться главу МВД Владимира Колокольцева.

Ранее в Москве пропала вывеска «Пердеж». Баннер принадлежал «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы.

Причиной снятия вывески стало ее несоответствие согласованному в столице дизайн-проекту, объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы. Позже вывеску вернули, добавив в название магазина точку.

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