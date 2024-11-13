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19:33, 13 ноября 2024Наука и техника

У Солнца выявили другой химический состав

The Astrophysical Journal: Солнце имеет больше углерода, азота и кислорода
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory/ Reuters

Ученые Юго-Западного исследовательского института выяснили, что Солнце может иметь другой химический состав, чем предполагалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые использовали методы гелиосейсмологии, которая изучает внутреннюю часть Солнца, анализируя прохождение сейсмических волн, и спектроскопию, позволяющую определить состав его поверхности. Благодаря такому анализу астрономы выявили, что количество углерода, азота и кислорода на Солнце больше, чем считалось ранее. Эта находка решает давнюю проблему солнечного изобилия, связанную с высоким уровнем этих элементов в солнечной атмосфере.

Исследователи объединили данные солнечных нейтрино, новые данные о солнечном ветре, собранные миссией НАСА Genesis, и содержание воды в метеоритах, возникших во внешней части солнечной системы. Также были использованы измерения плотностей объектов пояса Койпера, таких как Плутон и его спутник Харон, данные о которых были собраны миссией НАСА New Horizons. Эти данные позволили создать более точные модели формирования Солнечной системы.

Команда также изучала роль тугоплавких органических соединений, являющихся носителями углерода в протосолнечной туманности. Используя данные об органике из кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, ученые выяснили, что общепринятые модели солнечного состава не могли бы объяснить образование плотной системы Плутон-Харон. Благодаря новому пересмотру состава Солнца удалось добиться лучшего соответствия данных.

Полученные результаты дают возможность сделать проверяемые прогнозы для будущих исследований в области гелиосейсмологии, изучения солнечных нейтрино и космохимических измерений. В дальнейшем планируются миссии по возвращению образцов комет, которые могут подтвердить полученные данные. Ученые уверены, что их работа послужит основой для более глубокого понимания процессов, происходящих в протосолнечной туманности.

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