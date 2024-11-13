Уехавший в США российский блогер смирился с алкоголизмом

Стример Илья Мэддисон заявил, что смирился с пристрастием к алкоголю

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что смирился со своим пристрастием к алкоголю. Фрагмент трансляции, в которой он высказался на эту тему, доступен на YouTube.

«Я принял себя в целом, я понял, что я алкоголик и завязать не смогу, но надо просто модерировать количество выпитого», — сказал Мэддисон. Он также отметил, что уже не может употреблять столько алкоголя, сколько раньше.

В августе Давыдов сообщил о намерении лечиться от алкогольной зависимости. По словам стримера, который ранее на протяжении длительного времени не употреблял спиртное, он снова начал пить алкоголь и его «понесло».

Перед этим, в июле, Мэддисон жаловался на то, что устал от здорового образа жизни. Блогер признался, что снова начал употреблять спиртное после почти года отказа от алкоголя, а также заявил о нелюбви к спорту.