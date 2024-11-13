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14:53, 13 ноября 2024Россия

Умер последний первый секретарь комсомола Зюкин

Скончался последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зюкин

Владимир Зюкин. Фото: Соболев Валентин / ТАСС

Скончался последний первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Владимир Зюкин. Об этом сообщает kp.ru.

Известно, что мужчина умер в возрасте 70 лет после продолжительной и тяжелой болезни.

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Зюкин занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 19 апреля 1990-го до 28 сентября 1991-го года. 27 сентября 1991-го XXII Чрезвычайный съезд советского комсомола объявил о самороспуске молодежной организации.

Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны, советская летчица Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни. Родилась она 12 февраля 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 16 лет.

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