Умер последний первый секретарь комсомола Зюкин

Скончался последний первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Владимир Зюкин. Об этом сообщает kp.ru.
Известно, что мужчина умер в возрасте 70 лет после продолжительной и тяжелой болезни.
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Зюкин занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 19 апреля 1990-го до 28 сентября 1991-го года. 27 сентября 1991-го XXII Чрезвычайный съезд советского комсомола объявил о самороспуске молодежной организации.
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