Умер последний первый секретарь комсомола Зюкин

Скончался последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин

Скончался последний первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Владимир Зюкин. Об этом сообщает kp.ru.

Известно, что мужчина умер в возрасте 70 лет после продолжительной и тяжелой болезни.

Зюкин занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 19 апреля 1990-го до 28 сентября 1991-го года. 27 сентября 1991-го XXII Чрезвычайный съезд советского комсомола объявил о самороспуске молодежной организации.

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