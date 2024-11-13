В администрации Путина назвали основанную на банках систему архаичной

Орешкин: основанная на международных банках финансовая система устарела

Система, основанная на международных банках, устарела и должна измениться. Так сложившиеся реалии назвал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, его цитирует ТАСС.

На конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры» бывший помощник Владимира Путина заявил, что действующая глобальная финансовая система архаична и должна кардинально поменяться в ближайшие 10-15 лет.

«Та маржа, которую глобальные банки снимают с мировой экономики, — это непозволительно большой платеж мировой экономики им, поэтому за счет новых цифровых технологий здесь будут происходить изменения», — пояснил Орешкин.

Ранее Орешкин рассказывал, что на следующем саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии, рабочая группа представит конкретные решения по созданию новой инвестиционной платформы. «Главная задача — значительно нарастить объем инвестиций инфраструктурно-технологического характера, который осуществляет "Новый банк развития", создать для этого необходимый инструментарий фондирования таких операций и инструмент отбора таких проектов», — объяснил он.

Государства — участники БРИКС будут активно использовать в расчетах нацвалюты. Сейчас их доля в структуре расчетов России со странами БРИКС составляет 65 процентов.