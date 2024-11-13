В Британии обвинили руководство ВСУ в сокрытии правды от Зеленского

Economist: руководство ВСУ ограждает Зеленского от плохих новостей на фронте

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает правду от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом высокопоставленный военный рассказал британскому изданию The Economist.

По его словам, украинское министерство обороны активно цензурирует плохие новости с фронта, чтобы не допустить паники в тылу. Он подчеркнул, что от истинного положения дел ограждают даже Зеленского.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне. Его держат в сауне», — сказал украинский военнослужащий.

Ранее Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит. «Более 50 процентов западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги», — подчеркнула журналистка Диана Панченко.