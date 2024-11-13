Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 13 ноября 2024Мир

В Британии обвинили руководство ВСУ в сокрытии правды от Зеленского

Economist: руководство ВСУ ограждает Зеленского от плохих новостей на фронте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vannicelli / Grillotti / Global Look Press

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает правду от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом высокопоставленный военный рассказал британскому изданию The Economist.

По его словам, украинское министерство обороны активно цензурирует плохие новости с фронта, чтобы не допустить паники в тылу. Он подчеркнул, что от истинного положения дел ограждают даже Зеленского.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне. Его держат в сауне», — сказал украинский военнослужащий.

Ранее Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит. «Более 50 процентов западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги», — подчеркнула журналистка Диана Панченко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы сообщили об успешном ударе по авианосцу ВМС США в Аравийском море. Пентагон решил отмолчаться

      Депутат предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России

      В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

      В Мали заявили об использовании Украины Западом

      Стало известно об отправке на Украину денег российскими лидерами «АллатРа»

      Россиянка описала мужчин в США фразой «не хочу замуж за американца»

      Мужчина столкнулся с загадочным черным существом во время ремонта дороги

      Врач предупредила об опасных последствиях невылеченного воспаления легких

      США нанесли удар по оружейному и логистическому объекту проиранских ополченцев в Сирии

      В Пакистане свадьба закончилась смертью 22 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше