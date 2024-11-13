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15:54, 13 ноября 2024Россия

В Госдуме назвали холостяков ущербными

Депутат Госдумы Милонов назвал холостяков ущербными
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepic.diller / Freepik

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что одиночество для мужчины противоестественно, и назвал холостяков ущербными. Слова зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что, конечно, холостячество — это состояние ущербное. Любой мужчина об этом знает, если он в этом не сознается, значит, он немножечко лукавит. Потому что это неестественное состояние жизни для человека», — сказал политик.

Милонов напомнил о Библии, в которой, по его словам, говорится, что мужчина должен либо жениться, либо принять монашество. При этом он признал, что власти не имеют права вторгаться в сферу, затрагивающую отношения между людьми. «Но пропагандировать вообще холостячество, образ жизни ветреного повесы, ловеласа, завсегдатая клубов и мимолетных увлечений — это явно плохой образ, это образ человека падшего», — подчеркнул он.

Депутат считает, что семейные люди не испытывают гнева. По его словам, среди «людей из ненормальных форматов жизни», гораздо больше оппозиционеров. «Человек, у которого жена, дети — он добрый человек, он за Россию, он за будущее. А человек, который холостяк, за что он? Он за смерть», — констатировал Милонов.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Изменения направлены против контента, пропагандирующего отказ от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, новые меры должны защитить российских подростков от негативно влияющей на формирование их личности информации.

ЖЗЛ
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