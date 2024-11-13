Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве обрадовались кадровым назначениям Трампа

Fox News: в Киеве с оптимизмом отнеслись к избранию Трампа президентом США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Некоторые украинские чиновники с оптимизмом отнеслись к избранию Дональда Трампа на пост президента США и его кадровым назначениям. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Киев смотрит на эти назначения с некоторым тихим облегчением — они явно знают, что есть возможности для взаимодействия», — рассказал телеканалу источник, знакомый с украинской ситуацией.

Отмечается, что оптимизм чиновников связан с сравнением с администрацией Джо Байдена, которая опасалась эскалации конфликта.

Ранее Politico со ссылкой на бывших чиновника администрации Трампа сообщило, что избранный президент не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных

      Залужный анонсировал подготовку в Британии будущего президента Украины. Что об этом известно?

      Российские военные продвинулись к северу и югу от Курахова

      Белоусов обратился к войскам радиационной, химической и биологической защиты

      Неизвестный в капюшоне напал на школьницу в российском метро

      В Киеве обрадовались кадровым назначениям Трампа

      Европейские чиновники раскрыли шаги Брюсселя после победы Трампа

      В российском городе полицейские задержали двух мигрантов-сбытчиков

      Секс-коуч перечислила правила улучшающей интимную жизнь заботы о себе

      В России подорожали бизнес-ланчи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше