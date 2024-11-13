В Киеве обрадовались кадровым назначениям Трампа

Fox News: в Киеве с оптимизмом отнеслись к избранию Трампа президентом США

Некоторые украинские чиновники с оптимизмом отнеслись к избранию Дональда Трампа на пост президента США и его кадровым назначениям. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Киев смотрит на эти назначения с некоторым тихим облегчением — они явно знают, что есть возможности для взаимодействия», — рассказал телеканалу источник, знакомый с украинской ситуацией.

Отмечается, что оптимизм чиновников связан с сравнением с администрацией Джо Байдена, которая опасалась эскалации конфликта.

Ранее Politico со ссылкой на бывших чиновника администрации Трампа сообщило, что избранный президент не собирается бросать Украину на произвол судьбы.