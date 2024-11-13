В Киевской области после взрывов загорелся склад

Глава Киевской ОВА Кравченко: после взрыва загорелся склад

В Киевской области Украины после взрыва, вызванного падением обломков беспилотника или ракеты, загорелся склад. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко, его слова администрация приводит в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет. (...) На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован», — рассказал он.

По словам главы ОВА, на месте происшествия продолжает дежурить скорая помощь. Он также отметил, что воздушная тревога в регионе продолжается более восьми часов.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского заподозрили в халатности. По данным следствия, он не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах киевского метрополитена, что привело к разрушению элементов тоннелей и подтоплению на одной из линий.