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11:57, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Киевской области после взрывов загорелся склад

Глава Киевской ОВА Кравченко: после взрыва загорелся склад
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

В Киевской области Украины после взрыва, вызванного падением обломков беспилотника или ракеты, загорелся склад. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко, его слова администрация приводит в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет. (...) На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован», — рассказал он.

По словам главы ОВА, на месте происшествия продолжает дежурить скорая помощь. Он также отметил, что воздушная тревога в регионе продолжается более восьми часов.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского заподозрили в халатности. По данным следствия, он не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах киевского метрополитена, что привело к разрушению элементов тоннелей и подтоплению на одной из линий.

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