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11:59, 13 ноября 2024Россия

В Кремле назвали высокой динамику СВО

Песков: динамика спецоперации высокая, она продолжается полным ходом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Динамика проведения специальной военной операции (СВО) весьма высокая. Об этом, оценивая ситуацию в зоне боевых действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Динамика специальной военной операции весьма высокая и она продолжается полным ходом», — сказал Песков.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявлял, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Украины. По его словам, Запад стоит перед выбором: продолжать ли финансирование Киева и «уничтожение украинского населения» или начать договариваться.

В свою очередь, президент России Владимир Путин говорил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. В зависимости от участка продвижение идет «где-то больше, где-то меньше», уточнял он.

ЖЗЛ
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