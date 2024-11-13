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18:06, 13 ноября 2024Экономика

В Москве подешевел один тип жилья

Новостройки бизнес-класса в Москве подешевели на фоне скидок
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре 2024 года новостройки бизнес-класса в Старой Москве подешевели на фоне скидок — средняя цена квадратного метра этого типа жилья снизилась на 0,4 процента по сравнению с сентябрем и достигла 470,5 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Сильнее всего новостройки этого сегмента подешевели в районе Свиблово — там стоимость «квадрата» уменьшилась на 12 процентов, до 468 тысяч рублей. Второе место занимает район Печатники со снижением цены на 6 процентов, до 477,1 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров Нижегородский район, где новостройки бизнес-класса подешевели на 5 процентов, до 290,5 тысячи рублей за «квадрат».

На четвертой строчке оказался район Аэропорт (минус 4 процента, до 490,1 тысячи рублей), а пятое место со снижением на 3 процента поделили Москворечье-Сабурово (до 437,4 тысячи рублей), Ростокино (до 634,1 тысячи рублей) и Хорошево-Мневники (до 554,4 тысячи рублей).

«Столь заметное падение средней цены одного квадратного метра в районе Свиблово обусловлен скидками в проекте AFI Tower. В остальных районах динамика объясняется как структурными изменениями, так и скидками от застройщиков», — пояснил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее средняя цена квадрата жилья в Москве впервые превысила отметку в 600 тысяч рублей. За год средняя цена новостроек в старых границах столицы выросла на 16 процентов, отметили эксперты.

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