В Пакистане свадьба закончилась смертью 22 человек

Dawn: в Пакистане свадебный автобус упал в реку, погибли 22 человека

Не менее 22 человек погибли на севере Пакистана при падении перевозившего участников свадьбы автобуса. Об этом сообщает телеканал Dawn со ссылкой на представителей спасательных служб.

«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане. Машина была частью свадебной процессии», — указано в сообщении.

Отмечается, что невесте удалось выжить, она получила несколько травм и находится в больнице. Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родным погибших.

Ранее суд приговорил к четырем годам лишения свободы 33-летнего жителя Омска, который избил до смерти гостя на собственной свадьбе. Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).